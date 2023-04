Controlli straordinari a Firenze, quasi 1 kg di droga sequestrato al parco delle Cascine

Sequestrato quasi 1 kg di droga al parco delle Cascine di Firenze nell'ultima settimana e oltre 500 persone identificate. È quanto emerge dal bilancio di una serie di controlli straordinari interforze coordinati dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, che hanno visto al lavoro polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale con le proprie unità cinofile e l'ispettorato del lavoro, con attenzione rivolta alle zone del centro storico, al parco delle Cascine, stazione centrale e Novoli.

Durante il servizio, 4 cittadini sono stati segnalati per possesso di sostanza stupefacente e due denunciati per detenzione ai fini di spaccio. Il primo, un cittadino tunisino di 26 anni, girovagava martedì sera in via Aretina a bordo di una bicicletta, quando alla vista delle volanti ha accelerato tentando, invano, di sfuggire ai controlli. Fermato subito dagli agenti, il giovane è stato trovato con quasi 50 grammi di hashish occultati nella tasca del giubbotto.

Nel secondo caso, un 18enne tunisino, è stato fermato delle volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine martedì pomeriggio in Piazza Stazione. In questo caso i poliziotti sono stati avvicinati da un gruppo di giovani turisti che hanno raccontato di aver subito poco prima il furto di un cellulare. Secondo quanto riferito dai ragazzi, il presunto autore del reato sarebbe stato proprio il 18enne, con la complicità di un suo connazionale. Approfondita la vicenda è stato fermato anche l'altro giovane, un coetaneo, che risulterebbe coinvolto nei fatti. Entrambi sono stati dunque denunciati per furto aggravato in concorso. Per uno dei due è scattata anche la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di 10 grammi di droga tra cocaina e hashish e di oltre 650 euro dalla dubbia provenienza mentre per l'altro la denuncia per il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico.

Arrestato dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni insieme al Reparto Antidegrado della Polizia Municipale di Firenze mercoledì pomeriggio un cittadino algerino di 35 anni per un aggravamento di misura cautelare, tra i suoi precedenti di Polizia risulterebbe pendente anche l’accusa di furti su autovetture, un reato su cui, di recente, si è particolarmente focalizzata l’attenzione di tutte le Forze di Polizia, proprio per dare una pronta risposta, a quella che sembra essere un’attuale esigenza della cittadinanza.

Inoltre negli ultimi giorni la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di tre diversi taccheggi messi a segno in negozi e noti supermercati fiorentini, con bottini per un valore che oscilla dai 100 ai 400 euro. Gli agenti hanno, nelle varie occasioni, restituito i beni ai rispettivi esercizi e denunciato 5 persone, tutte con l’accusa di furto aggravato.

Le verifiche degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dei Carabinieri e della Polizia Municipale insieme all’Ispettorato del Lavoro sono state effettuate anche su oltre 20 esercizi pubblici del capoluogo. Uno di essi, in zona Novoli, rischia la sospensione dell’attività per la presenza di alcuni lavoratori in nero.