Festa della Liberazione a Empoli, modifiche a sosta e viabilità

Martedì 25 aprile, si terranno le celebrazioni per il 78esimo anniversario della Liberazione nazionale. Alla santa messa nella Collegiata di Sant'Andrea, prevista per le 9, seguiranno la deposizione di corone di alloro e gli interventi istituzionali ai monumenti presenti in piazza XXIV Luglio, piazza del Convento a Santa Maria e in via Senese Romana, in località Fontanella, dove si trova un cippo ricordo. Per raggiungere piazza XXIV Luglio al termine della santa messa, si svolgerà il corteo per le strade cittadine secondo il seguente percorso: piazza Farinata degli Uberti, Canto Guelfo, via del Giglio, via Ridolfi, via del Papa, via Ferrucci e piazza XXIV Luglio.

Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni, tutelando la sicurezza della circolazione stradale e di tutti i partecipanti, sono previsti alcuni provvedimenti di viabilità temporanei, come disposto dall'ordinanza 243 del 21 aprile 2023.

Per il giorno 25 aprile, sono previste le seguenti modifiche a sosta e viabilità: in piazza XXIV Luglio (tratto compreso fra via Cavour e via dei Neri), dalle ore 7.30 al termine della manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli e divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 9 fino al termine della manifestazione; in via Senese Romana (altezza cippo ricordo, fronte via Niccoli), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle ore 7.30 al termine della manifestazione; lungo tutto il percorso del corteo (piazza Farinata degli Uberti, Canto Guelfo, via del Giglio, via Ridolfi, via del Papa, via Ferrucci e piazza XXIV Luglio), sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, dalle ore 9.45 al termine della manifestazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa