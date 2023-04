Fucecchio tra ciclismo e originalità: tutto pronto per la Cispiosa

Dopo il successo della prima edizione del 2019, e dopo quattro anni di stop a causa della pandemia, martedì 25 aprile Fucecchio torna ad ospitare la Cispiosa, manifestazione cicloturistica che premia l'originalità. L'unicità della corsa, nata da un gruppo di amici appassionati della bicicletta, sta proprio nel fatto che il vincitore non sarà il primo che taglierà il traguardo, bensì il personaggio più originale, la cui immagine sarà utilizzata per l’illustrazione del manifesto 2024.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 8.45 sul Poggio Salamartano, da cui partirà la corsa. Il percorso, lungo 52 km e con 500 metri di dislivello totale, si snoderà attraverso le frazioni di Torre e Massarella e il Comune di Cerreto Guidi, fino all'arrivo al Parco Corsini, dove sarà possibile ristorarsi. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 24 aprile sia online, sia presso Motor Bike, in via Battisti 154 a Fucecchio. Sarà inoltre possibile iscriversi anche in piazza Vittorio Veneto la mattina della gara, dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Maggiori informazioni e aggiornamenti sulla pagina facebook Cispiosa.

Fonte: Ufficio Stampa