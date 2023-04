I piccoli studenti di Palaia a lezione di legalità con i carabinieri

Proseguono gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità, avviata a favore degli studenti, secondo un protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il MIUR. Nell’ultimo evento tenutosi in provincia, i giovanissimi alunni della classe V della scuola elementare "Don Milani" hanno incontrato i Carabinieri della Stazione di Palaia, che, dopo aver spiegato il ruolo e i compiti dell’Arma, hanno approfondito il concetto di "legalità", inteso come rispetto delle regole - anche le più basilari – e l’importanza della Legge, così contribuendo, con tatto e delicatezza, all’opera di indirizzo dei più piccoli, portata avanti in primis dalle famiglie e dai docenti,

affinché i ragazzi diventino, in futuro, adulti consapevoli, coscienziosi ed onesti. Con un linguaggio diretto ed esempi pratici, attagliati all’età dei piccoli interlocutori, sono stati affrontati temi di grande attualità come il bullismo e il cyberbullismo, con utili spiegazioni sulle modalità di avvicinamento e sull’uso consapevole ed intelligente dei social network.

Le due ore passate in compagnia dell’Arma, durante le quali i bambini hanno avuto anche la possibilità di vedere da vicino l’auto dei Carabinieri, hanno entusiasmato gli alunni che hanno rivolto tantissime domande e curiosità e, al termine della mattinata, a testimonianza della bella esperienza vissuta, hanno fatto pervenire ai Carabinieri un simpatico video di ringraziamento, con il quale, tra l’altro, hanno auspicato il desiderio di rivedere presto i militari a scuola.

Gli incontri dei giorni scorsi sono solo alcuni degli appuntamenti, di una più ampia programmazione, che vede i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella circoscrizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.