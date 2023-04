Laboratori e attività per grandi e piccoli: appuntamenti della 'Fucini'

Proseguono i laboratori per bambine e bambini ma anche per gli adulti a cura della biblioteca comunale Renato Fucini. La prossima settimana, da non perdere "L'Ora del fare" al Centro Giovani Avane e "Sferruzza, Sferruzza" di casa al punto Soci Coop, all'interno del Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è proprio con "Sferruzza, Sferruzza": torna lunedì 24 aprile 2023, puntuale alle 15.30 con tanti consigli sul fare la maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all’incontro è necessario scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

La rassegna "La biblioteca come piace a te!", per bambini e ragazzi da 1 a 17 anni di età, la prossima settimana si terrà soltanto di giovedì, in quanto martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, le attività sono sospese: al "Punto Ti presto" al Centro Giovani Avane in via Magolo 32, giovedì 27 aprile 2023 spazio a "L'Ora del fare. Giro giro mondo". I partecipanti, dai 4 ai 10 anni di età, costruiranno un modellino girevole del nostro pianeta, per festeggiare, seppur con qualche giorno di ritardo, la Giornata mondiale della Terra in programma il 22 aprile.

Per partecipare alle iniziative, è necessario prenotare inviando una mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamando lo 0571 757873. La partecipazione è gratuita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa