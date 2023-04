Le opere di Leonardo proiettate sul Castello dei Conti Guidi

Per il terzo anno consecutivo tornano le proiezioni sul Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano. Le speciali luci - che si inseriscono nel quadro delle celebrazioni leonardiane - sono state fatte installare dal Comune di Vinci, anche grazie al contributo economico di Toscana Energia.

Le proiezioni saranno visibili fino al 15 settembre: si tratta della “Dama con l'ermellino”, capolavoro di Leonardo, che si potrà vedere sulla torre del Castello dei Conti Guidi, e la “Vite aerea” leonardiana, sulla facciata del Castello. In quest'ultimo caso si tratta del modello che fa parte della collezione del Museo Leonardiano, che festeggia quest'anno i 70 anni (venne aperto nel 1953).

“Le proiezioni animeranno Vinci durante le notti primaverili ed estive - dice Sara Iallorenzi, vicesindaca di Vinci con delega alla cultura - rendendola ancora più suggestiva. In questo modo i visitatori che verranno a Vinci potranno beneficiare della straordinaria offerta culturale ma anche dello spettacolo delle proiezioni: sarà ancora più bello fare una passeggiata in notturna. Desideriamo ringraziare Toscana Energia, che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo sostegno”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa