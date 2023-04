Rap_tus Vol. II: musica rap e skate a Poggibonsi

Cassa, microfono e creatività per trasferire i pensieri in rima su un beat con Rap_tus Vol. II, l’iniziativa pensata e realizzata ieri pomeriggio da giovani tra i 14 e 18 anni nell’ambito di PiGlia BenE, il servizio di educativa di strada di Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (di seguito FTSA). Musica e street culture hanno animato Piazza Mazzini a Poggibonsi a partire dalle 17.00: i rapper emergenti del territorio hanno aperto l’evento e a seguire i già affermati ORANGEBUDD.CYPER con Magna, MC Vlad & Capo con pezzi inediti e freestyle, mentre la GH Crew si è esibita con le tavole da skate sulla pavimentazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria. Spazio anche alla street art con l’artista James Vega.

La performance ha avuto il patrocinio del Comune di Poggibonsi ed è inserita anche nel progetto “Good Times: è tempo di cambiare rotta” con partner FTSA e l’Associazione Aleteia e finanziato da “Cambio rotta”, bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Rap_tus Vol. II è una tappa del percorso di educativa di strada che ha l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile in Val d’Elsa e promuovere la salute e le risorse degli adolescenti; le arti di strada sono il linguaggio che i ragazzi hanno scelto per rappresentarsi, costruire relazioni di fiducia e prendere parte alla vita della comunità. Luoghi di ritrovo informali e di passaggio, come la stazione o i sottopassaggi pedonali, diventano così spazi di partecipazione attiva e palcoscenico per le azioni positive progettate dagli adolescenti e rivolte ai loro coetanei.

Gli operatori di strada FTSA hanno intercettato i bisogni d’espressione, supportato l’organizzazione e coordinato alcuni incontri di formazione, svolti presso la sede della Misericordia di Staggia, all’interno dei quali è stata sviluppata l’idea per l’evento di ieri pomeriggio.

Con PiGlia BenE dal 2015 sono stati realizzati numerosi laboratori di partecipazione giovanile (Rap Lab - Under the station, Raptus Fest – Rap Lab, #Rhymesfighters2 tra gli altri) e interventi di riqualificazione urbana attraverso la street art: recentemente a Poggibonsi è stato valorizzato il porticato che collega Piazza G. La Pira a via Ancona con due murales degli artisti Alessio Rosati e Insane Jane grazie alla Cooperativa Sociale Valle del Sole di Casole d’Elsa. Importante la partecipazione dei condomini del complesso Ex-Came che hanno riconosciuto il valore artistico e sociale del progetto e finanziato bombole spray e vernice per realizzarlo.

Fonte: Ufficio Stampa