Rapina in oreficeria a San Miniato Basso, si cerca uomo armato

Rapina in orario di chiusura alla Oreficeria Costagli di San Miniato Basso. Questa sera attorno alle 19 un uomo armato di una pistola (non sappiamo se reale o giocattolo ma truccata come vera) ha fatto stendere a terra il titolare e ha portato via un bottino non ancora identificato. I carabinieri della compagnia di San Miniato sono giunti sul posto assieme alla squadra della scientifica per i rilievi. In analisi le telecamere di videosorveglianza nella zona. Il negozio si trova vicino all'incrocio centrale della frazione, lungo la Tosco Romagnola.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO