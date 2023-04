Rivenditore ittico spaccia merluzzo per gamberetti: maxi sequestro a Empoli

C’era scritto gamberetti, ma in realtà era merluzzo. È la scoperta fatta dalla Guardia Costiera di Livorno a Empoli, in un punto di trasformazione e vendita all’ingrosso di alimenti. Il rivenditore, infatti, presentava confezioni riportanti la scritta “gamberetto rosso di surimi”, e alla vista i prodotti sembravano davvero code di gambero sgusciate. Tuttavia, durante i controlli si è rivelata la truffa: all’interno, i “gamberetti” erano costituiti perlopiù da merluzzo dell’Alaska, che del crostaceo aveva solo il sapore, derivante da preparazioni a base di surimi. Di fronte all’ingannevole presentazione alimentare, la Guardia Costiera ha sequestrato circa 6000 confezioni dei finti gamberetti, dal peso totale di oltre 600 chili. Dai controlli la guardia costiera ha ricostruito il percorso fino a Empoli della polpa di pesce, distribuito da una impresa all’ingrosso in provincia di Perugia. Nei confronti dei due operatori commerciali sono state comminate sanzioni per un totale di 12.000 euro.