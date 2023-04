Stadio Franchi escluso dal Pnrr, Nardella: "Firenze subisce danno grave. Non ci arrendiamo"

Gli stadi di Venezia e Firenze esclusi dalle risorse del Pnrr. A comunicarlo, tramite una nota, è il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto: "Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr. I servizi della Commissione, infatti, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, hanno confermato la non eleggibilità di entrambi gli interventi nell'ambito dei Piani Urbani integrati (PUI) delle rispettive città metropolitane".

Nardella: "Firenze perde 55 milioni del Pnrr pur avendo rispettato tutti i tempi"

Da Firenze, arriva il commento del sindaco Dario Nardella. "Siamo profondamente delusi per questa decisione dell'Unione europea sulla quota di finanziamento di 55 milioni di euro del PNRR sul progetto di restauro e riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze, che non è semplicemente uno stadio ma un monumento nazionale vincolato dallo Stato" afferma in una nota Nardella. "Attendiamo di apprendere le motivazioni reali, ma a noi è sempre stata chiara la correttezza del procedimento, tanto è vero che lo Stato più di un anno fa ha attribuito alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze tale finanziamento - nell'ambito dei Piani Urbani Integrati - con un apposito decreto interministeriale sul quale nessuno fino a ieri aveva mosso formali obiezioni.

Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile e perde 55 milioni di euro del PNRR pur avendo rispettato tutti i tempi imposti dalle regole europee e avendo ricevuto ben 40 autorizzazioni. C'è chi ha remato contro Firenze e la Fiorentina e c'è chi ancora spera che lo Stadio Franchi faccia la fine dello Stadio Flaminio dello stesso architetto Nervi, abbandonato e degradato. Un buco nero nel quartiere di Campo di Marte. Ma noi non ci arrendiamo minimamente! Non fermiamo la procedura di gara pubblica già avviata - prosegue il sindaco - anche perché attualmente il progetto è destinatario del finanziamento statale del Ministero della Cultura per 140 milioni di euro circa che non possiamo perdere. Inoltre abbiamo speso già 8,5 milioni di euro nella progettazione e nella verifica della progettazione.

Ringrazio il Ministro Fitto e il governo per aver difeso il progetto condividendo con il Comune e la Città Metropolitana di Firenze le motivazioni a difesa della correttezza del procedimento adottato. A questo punto chiediamo allo Stato italiano di lavorare insieme a una soluzione per sostituire la quota mancante e coprire quindi l'intero importo - conclude Dario Nardella - anche perché il nuovo stadio di Firenze è parte del piano di candidatura degli Europei di Calcio 2032 già presentato ufficialmente dalla FIGC alla UEFA".

Il segretario del Pd Fossi: "Chiediamo che Governo si adoperi per soluzione"

"A seguito dello stop europeo ai fondi del Pnrr per la riqualificazione degli stadi, non possono essere Firenze e i tifosi della Fiorentina a pagarne le conseguenze. Adesso chiediamo che il Governo si adoperi per risolvere questo problema. Considerando le risorse già spese per le fasi preliminari e gli altri fondi già stanziati è impensabile che si debba rinunciare al progetto per la quota mancante del Pnrr". Così Emiliano Fossi, segretario e deputato del Pd toscano.

Grazzini, (Italia Viva): "Prevedere l'intervento dei privati"

La ristrutturazione dello stadio Franchi con i soldi dei cittadini non è una soluzione praticabile e realistica. Lo avevamo detto da tempo e ormai è chiaro a tutti.

Firenze merita di avere una struttura moderna e all’altezza della propria storia. Dobbiamo fermare questo ping-pong e tornare a lavorare su un’ipotesi che preveda l’intervento dei privati.

Il Viola Park, che tra poco sarà inaugurato a Bagno a Ripoli, rappresenta perfettamente ciò che si può fare quando il pubblico collabora proficuamente con il privato. Non impegnando i soldi dei cittadini ma lavorando per rimuovere ostacoli e impedimenti che arrivano dalla burocrazia e dai mille "alfieri del no" che operano quotidianamente nel nostro paese.