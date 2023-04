"The Wop Contest" in scena a Montelupo Fiorentino

Domenica 23 aprile, si è svolgerà a Montelupo Fiorentino con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, ospitato nei locale dell'8Bit (zona industriale - via Gubio, 9) la seconda edizione del The Wop Contest, occasione unica in tutto l'empolese valdelsa, per ballerini e ballerine hip hop e appassionati della cultura street.

Grazie al tenace lavoro di alcune ballerine dell'Art Lab Triboo, Michela e Rebecca e il maestro di hip hop Stefano (@b.u.ck.e.t.), questa seconda edizione ha tutte le premesse per replicare e superare il successo di pubblico e di partecipanti dello scorso anno.

Le battle 1vs1 saranno suddivise in 2 categorie, under 16 mix style e over 17 mix style, e si svolgeranno nel pomeriggio. La novità di quest’anno è che la mattina ci saranno anche 4 interessanti workshop tenuti dai giudici e ospite, ai quali potranno partecipare tutti i ballerini a prescindere dall’iscrizione alla battle.

La giuria della seconda edizione sarà composta da: @teresa_bagnoli_ e @doublegee00, che terranno entrambe un workshop di house; @gazooka_ che terrà un workshop di hip-hop; ed infine l’host @massidimassa che terrà un workshop laboratorio coreografico. Inoltre DJ dell’evento sarà @bboy_berna.

Fonte: Ufficio Stampa