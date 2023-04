Vandalizzata auto di un 90enne simpatizzante Pd a Impruneta

"Hanno vandalizzato l'auto di un signore di 90 anni, simpatizzante del PD. Abita qui a Impruneta. É un signore in gamba. Guida la macchina e frequenta la casa del popolo. Non nasconde di essere simpatizzante del Partito Democratico. Qualche fascistoide dei tempi nostri ha preso una bomboletta spray e gli ha danneggiato pesantemente la macchina. Ovunque: sulla fiancata, sul cofano, sul tettuccio. Ho chiamato le figlie per esprimere loro tutta la mia solidarietà. Questo gesto offende tutti noi. Impruneta é altro. Non la infangheranno".

Così Riccardo Lazzerini, candidato sindaco del centrosinistra a Impruneta, commentando la notizia riportata dal Gazzettino del Chianti