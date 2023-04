Barberino Tavarnelle celebra Shakespeare, in scena lo spettacolo su Riccardo III

La Filarmonica di San Donato in Poggio alza il sipario su una delle più belle pagine teatrali del sedicesimo secolo. E il viaggio nell’anima tormentata di Riccardo III, narrato drammaturgicamente da William Shakespeare, una delle più grandi personalità della letteratura occidentale di tutti i tempi.

Domenica 23 aprile alle ore 17 saliranno sul palcoscenico del Teatro della Filarmonica di San Donato in Poggio i giovani attori della compagnia e della scuola di Teatro Riflesso. Una nuova messa in scena, proposta dalla realtà artistica condotta da Alessandro Scavone, prenderà vita per interpretare un grande classico del teatro scespiriano. È "Riccardo III - The life and death", l'ultima delle quattro opere teatrali nella tetralogia minore di William Shakespeare, ispirata alla storia dell’ascesa al trono del Duca di York, ultimo sovrano d'Inghilterra che regnò dal 1483 fino alla sua morte.

"Una data significativa, quella scelta per la rappresentazione di Teatro Riflesso – fa notare il sindaco David Baroncelli - che ricalca il giorno in cui uno dei più illustri esponenti del Rinascimento inglese nacque e morì. Era il 23 aprile del 1564 quando il poeta e drammaturgo nacque a Stratford-upon-Avon e lo stesso giorno, nel 1616, allorché chiuse gli occhi e passò ad altra vita".

"Abbiamo indagato a fondo sui temi che ci hanno spinto a raccontare questa storia – spiega il regista Alessandro Scavone - l'emarginazione dell'individuo che crea dolore e rabbia, il rifiuto della propria condizione fisica: sentirsi in gabbia, in un corpo sbagliato, il viaggio di Riccardo III è il percorso tortuoso di un'anima che cerca disperatamente di sentire qualcosa e ci riesce solo quando finalmente crolla nel baratro del terrore". In scena di alterneranno Margherita Baldisserotto, Beatrice Bigazzi, Andrea Coppi, Lorenzo Frosali, Angela Melani, Laura Solfanelli, Sandra Spinelli. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Barberino Tavarnelle, è animato da coreografie simboliche e immagini evocative. Info e preno: 3337811860, info@teatroriflesso.it - prenotacinemateatro@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino