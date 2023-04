Controlli in un cantiere a Cecina, multe e denunce per due titolari

Proseguono i controlli in materia di sicurezza sul lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Livorno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. All'esito di alcune verifiche in un cantiere di Cecina, i militari hanno denunciato in stato di libertà i titolari di due imprese edili del territorio.

Entrambi, un 48enne italiano e una 36enne albanese, sono stati ritenuti responsabili di aver violato la normativa di settore che prevede l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti. Inoltre è stata contestata anche l'idoneità ai fini della sicurezza, delle opere previsionali quali la mancanza di traversi correnti, tavole fermapiede e cancelletti. Nello specifico sono state elevate due multe per un totale di 789 euro.