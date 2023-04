Controlli sulle strade di Pisa, tre denunce: in due alla guida dopo aver bevuto

Controlli sulle strade di Pisa da parte dei carabinieri hanno portato nelle ultime ore a tre denunce, una per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e due per guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, nelle aree vicine alla pineta di Migliarino, i militari hanno sottoposto a controllo un conducente che, fermato alla guida di un'auto, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 0,82 grammi di cocaina. Nell'auto i carabinieri hanno ritrovato un coltello a serramanico, lungo complessivamente 25 cm di cui 12 cm di lama. La persona è stata infine segnalata per porto abusivo di arma e come assuntore di sostanze stupefacenti.

Un secondo conducente è stato sottoposto a test con etilometro, ed è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l, oltre il limite consentito. Infine, sempre i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, sono intervenuti a seguito di un incidente in cui un veicolo aveva divelto della segnaletica stradale. Dai successivi accertamenti e dal test con l'etilometro, l'automobilista è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,65 g/l. In entrambi i casi è scattata la denuncia e sono state ritirate le patenti di guida.