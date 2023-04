Corteo e canti, le celebrazioni del 25 aprile a Fucecchio

Un corteo e tante iniziative per celebrare la festa della Liberazione a Fucecchio. Le celebrazioni dell'Amministrazione comunale in occasione del 25 aprile prevedono il ritrovo di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni alle ore 10 in piazza Amendola, da cui partirà un corteo di cori e canti che raggiungerà piazza XX Settembre. Qui, alle 11, in programma la cerimonia e la deposizione di una corona di alloro, durante la quale interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l'associazione #Fucecchioèlibera e la sezione ANPI Fucecchio. Saranno inoltre presenti alcuni striscioni realizzati con i dipinti degli artisti dell'associazione Colori in Corso.

A seguire, alle 13, in programma il pranzo a cura della sezione ANPI presso il circolo San Gregorio a Torre (via San Gregorio 1). Per informazioni e prenotazioni al pranzo è possibile scrivere all'indirizzo anpi.fucecchio@gmail.com oppure telefonare al numero 329 7449015.

"Se ognuno di noi ha potuto vivere e può continuare a vivere la propria vita senza la paura di essere perseguitato per le proprie idee, per il proprio orientamento politico, religioso, sessuale, per il proprio modo di essere, lo deve soprattutto a coloro che contribuirono a liberare l'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista - ha ricordato il sindaco Alessio Spinelli-. Per questo è così importante celebrare il 25 aprile e il sacrificio di quelle persone che diedero la vita per la nostra libertà".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa