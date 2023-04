È ai domiciliari per furto ma evade più volte: trasferito in carcere

Arrestato per un furto commesso il 5 febbraio scorso, per un uomo la sua posizione si è aggravata e i carabinieri di Pontedera hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, che sostituisce gli arresti domiciliari.

Il furto, insieme ad altri due complici, avvenne in un supermercato Coop della città. Il nuovo provvedimento, che ha disposto il trasferimento presso il carcere di Pisa, è stato emesso dal tribunale di Pisa a seguito della richiesta di aggravamento dei militari, dopo più episodi di evasione compiuti dall'uomo, anche al fine di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.