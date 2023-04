Fiabe e musica, giovani protagonisti a San Casciano per la Festa della Toscana

Applausi a scena aperta per i giovani volontari della Misericordia di San Casciano in val di Pesa che hanno letto le fiabe scritte dall'autrice Giovanna M. Carli e i giovanissimi dell'Istituto Comprensivo "Il Principe" dell'Orchestra Nievo che si sono esibiti al flauto, alla chitarra, al pianoforte e al saxofono.

Molta commozione è stata letta negli sguardi del pubblico che ha partecipato con entusiasmo per tutta la durata dello spettacolo dove si sono alternati gli interventi del Governatore della Misericordia nonché Preside dell'Istituto comprensivo Il Principe, professor Marco Poli, dell'asssessore comunale alla gestione del bilancio, Moreno Cheli, del professor Roberto Cacciatori che ha interessato il pubblico con la storia della Misericordia, mostrando le opere d'arte di eccezionale valore della Chiesa stessa e della curatrice dell'evento istituzionale, la storica e critica d'arte Giovanna M. Carli.

Dopo l'esibizione della mezzosoprano Bettina Bianchini che ha incantato con la sua straordinaria voce, accompagnata dal maestro Stefano Cencetti - l'aria da Haendel "The Messiah, He was despised" - la vicepreside Carla Ghirlandini ha presentato i giovani musicisti dell’Orchestra Nievo che, nella cornice di storica e spirituale bellezza, hanno presentato una selezione di brani musicali. Alla chitarra: Adriano Bavetta e Fedra Gavilli; al flauto: Giulia Chellini , Agata Di Pietro, Katarinah Granito Martina Mariotti, Morgana Mugnai; al pianoforte: Micol Marin, Letizia Merlini, Sofia Ruotolo, Nicolò Tachis D’Amico; al saxofono: Adelaide Fagotti, Demetra Gavilli, Pietro Giuntini; diretti dai professori che li seguono con grande professionalità nel loro percorso di crescita: Michele Bianchini, Ilaria Posarelli, Selenia Benzi, Andrea Del Signore. Presente alla serata il dottor Massimiliano Pescini, consigliere regionale della Toscana.

L'evento è nato in collaborazione con l'Associazione culturale La Porticciola, il cinema Teatro Everest, l'ACLI, ed è stato patrocinato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa e realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell'ambito del Bando: Festa della Toscana 2022. Il prossimo evento culturale presentato dalla Misericordia sancascianese sarà un concerto dedicato a Fabrizio De André al cinema teatro Everest il 28 aprile prossimo, alle ore 21, in apertura della mostra del pittore Marco Cipolli che inaugurerà la domenica successiva alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria sul Prato (piazzetta Simone Martini).

