Il Gialloblu conquista il derby, finisce 62-41 con San Miniato

Immediata reazione del Gialloblu Castelfiorentino che dopo l’amara sconfitta di sette giorni fa per mano di Grosseto rialza la testa nel derby casalingo contro la Pallacanestro San Miniato. Al PalaBetti finisce 62-41, vittoria che di fatto chiude la stagione regolare dei ragazzi di Dario Chiarugi davanti al proprio pubblico. Una vittoria che permette ai gialloblu di continuare a sperare nel quarto posto, sebbene tutto sia adesso legato ai risultati delle dirette concorrenti, in campo tra stasera e domani. Con l’ultima giornata rimasta da giocare, infatti, i risultati di questo turno saranno decisivi per capire se il verdetto sarà o meno rimandato alla giornata conclusiva.

Con San Miniato prestazione praticamente perfetta quella della truppa castellana, scesa in campo determinata a riscattare sia la sconfitta contro Grosseto sia l’opaca prestazione con cui si era chiuso il girone di ritorno proprio a San Miniato. Approccio ottimo quello dei gialloblu, che impattano con grandissima intensità indirizzando subito la sfida grazie ad un parziale di 22-9 nella prima frazione. Un vantaggio che gli ospiti, di fatto, non riusciranno mai a colmare e la cui forbice si allargherá anche oltre le 20 lunghezze. All’inizio del secondo quarto, complice qualche difficoltà castellana in fase offensiva, San Miniato ricuce in parte il divario ma sul finire della frazione i gialloblu riprendono in mano l’inerzia e allungano di nuovo andando all’intervallo sul 33-17, preludio ad una seconda parte in cui Zampacavallo e compagni piazzano l’affondo decisivo per poi gestire senza patemi la volata finale.

Ultima giornata della fase a orologio in programma giovedì alle 21.15 a Siena sul parquet del Libero Basket.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO SAN MINIATO 62-41

Tabellino: Turini 18, Talluri J. 14, Cavini 4, Flotta 9, Buti 10, Iserani 2, Zampacavallo 3, Dragoni 2, Ciampolini, Talluri T., Paciscopi, Pratelli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 22-9, 33-17 (11-8), 53-34 (20-17), 62-41 (9-7)

Arbitri: Giachi di Firenze, Bettazzi di Arcidosso.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa