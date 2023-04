Incendio in un'abitazione a Barga, muore un uomo di 64 anni

Tragedia alle prime ore del mattino in Garfagnana dove un uomo di 64 anni ha perso la vita nell'incendio scoppiato nella sua abitazione, a Pegnana Bassa di Barga. L'uomo viveva da solo e a lanciare l'allarme è stata la sorella, intorno alle 7.30, quando ha raggiunto la casa e ha scoperto cosa era successo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per il 64enne non c'è stato niente da fare. Sono in corso gli accertamenti per definire le cause del rogo dal quale, secondo quanto emerso, l'uomo non sarebbe riuscito a mettersi in salvo. L'abitazione è stata dichiarata inagibile.