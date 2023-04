L'Abc Solettificio Manetti torna in serie B: Castelfiorentino in festa

B-entornata Abc!

All’ultima giornata l’Abc Solettificio Manetti conquista la promozione in serie B Interregionale: 78-65 il finale contro la Mens Sana Basketball. Una gara sempre condotta per un risultato che arriva a coronare una stagione meravigliosa, pur costellata da tanti infortuni che hanno reso tutto in salita il cammino gialloblu. E proprio per il cammino tortuoso che ha dovuto affrontare, il risultato dell’Abc di coach Walter Angiolini è doppiamente meritato. Davvero strameritato. Avremo modo di raccontare tutta questa splendida serata ma una cosa possiamo dirla: grazie a questi ragazzi, grazie a questo staff e grazie allo splendido pubblico che ha riempito gli spalti. Grazie a tutti, perchè da oggi Castello torna in serie B.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Cantagalli, Pucci, Scali, Delli Carri

Mens Sana: Pannini, Benincasa, Tognazzi, Iozzi, Sabia

Cinque punti di Scali valgono il 9-5 dopo tre giri di lancette. Di Pannini il 9-7 ma un grande assist di Cantagalli inspira Delli Carri per il 15-9 a metà frazione. Iozzi da tre punti tiene i suoi incollati e Benincasa impatta a quota 15. Ma sponda Abc ci pensano Delli Carri e Nepi che scrivono 21-15, fino alla doppia tripla di Pucci che chiude la frazione sul 27-15.

Si riparte con Pucci e Delli Carri per il 31-15, con il primo canestro senese che arriva dopo quattro minuti a firma Bovo. Siena approfitta di un momento di difficoltà offensiva dell’Abc e rientra con Milano e Tognazzi che siglano il 33-24 al 16′. Cantini rompe il digiuno castellano e ristabilisce la doppia cifra di vantaggio, seguito da un’azione da tre punti di Nepi che vale il 38-24, preludio al 43-32 a firma Pucci che manda tutti al riposo lungo.

Sabia inaugura la ripresa seguito da Iozzi che dall’arco scrive 43-37. Cantagalli dalla lunetta e Belli dall’arco ristabiliscono il +11 (48-37), mentre è un recupero difensivo di Scali a mettere in ghiaccio il 58-44 al 25′. Siena resta in scia con Sabia (58-48) ma capitan Belli dall’arco tiene saldo il controllo gialloblu finchè Cantagalli dalla lunetta chiude 65-50.

L’assist di Cantagalli lancia Delli Carri per il 67-50 e la tripla di Belli vale il +20 dopo il primo giro di lancette: 70-50. L’ultimo sussulto mensanino arriva a firma Benincasa per il 72-60 al 34′, dopodichè inizia la festa.

Bentornata Abc.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – MENS SANA BASKETBALL 78-65

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri C., Lilli ne, Corbinelli ne, Pucci 16, Scali 17, Cantagalli 9, Nepi 9, Cantini 4, Cicilano ne, Delli Carri 10, Belli 13. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Mens Sana Basketball: Buca, Pannini 10, Iozzi 9, Benincasa 13, Empilo 2, Milano 4, Sabia 7, Bovo 5, Tognazzi 12, Bacci 3. All. Binella. Ass. Petreni.

Parziali: 27-15, 43-32 (16-17), 65-50 (22-18), 78-65 (13-15)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Sposito di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa