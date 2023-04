L'Use Rosa trionfa ai playoff, il finale di gara 1 è 70-42 contro Savona

L’Use Rosa Scotti irrompe come una furia nei playoff. In gara 1 dei quarti, la squadra di coach Cioni travolge la Azimut Savona per 70-42 e, soprattutto, sforna una prova difensivamente ai limiti della perfezione. Intensa per 40 minuti, rocciosa come sempre, capace di scrollarsi di dosso il peso del pronostico che sempre aleggia come un fantasma specie nella prima partita della serie per chi è arrivato davanti, la squadra biancorossa gioca come se fosse una normalissima partita di campionato mettendo subito le cose in chiaro prima dell’intervallo quando, di fatto, la gara è praticamente decisa. Ora serve ovviamente resettare tutto e pensare a gara 2, ma la sensazione che lascia la partita è quella di poter andare a cercare già mercoledi la semifinale. Vedremo.

Manetti e Zanetti battezzano la partita e subito arriva un break a firma Peresson, Manetti: 9-2. Patanè commette il secondo fallo ma a non farla rimpiangere là sotto provvedono una Manetti che chiuderà in doppia/doppia (12 punti ed 11 rimbalzi) e Dell’Olio in costante crescita. Merisio mette il timbro sul 17-10 del primo tempino ed il secondo è un dominio empolese. Il parziale è di 13-0 (a segno Merisio, Bambini, Stoichkova e Manetti) e così si arriva in un amen al 30-10. Di Smutna il 34-12 ed al riposo lungo siamo 36-16. Si riparte con lo stesso copione, ovvero con Peresson, Manetti, Sumtna a Stoichkova che segnano a loro piacimento fino al più 32: 48-16 e 12-0 di parziale. Al 30’ siamo 60-26 ed i dieci minuti finali servono solo a far fare minuti alle giovani Casini e Fiaschi (che segna pure) ed a fissare il finale di gara 1: 70-42.

Punto e a capo: mercoledì a Savona alle 21 si gioca gara 2.

70-42

USE ROSA SCOTTI

Peresson 16, Patanè 2, Stoichkova , Manetti 12, Smutna 9, Dell’Olio 3, Ruffini 5, Merisio 10, Casini, Antonini 3, Fiaschi 3, Bambini 1. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA

Salvestrini, Sansalone 2, Paleari 11, Pobozy 8, Zanetti 8, Ceccardi 2, Vivalda ne, Poletti, Lo Re 4, Picasso, Leonardini 7. All. Dagliano (Ass. Cacace/Colandrea)

Arbitri: Barbieri di Roma e Quaranta di Pomezia

Parziali: 17-10, 36-16 (19-8), 60-26 (24-10), 70-42 (10-16)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa