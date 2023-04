Minacce con un coltello e colpito con un casco: giovane denunciato a Firenze

Una lite ieri sera, di fronte ad un circolo a Firenze, ha coinvolto un 44enne che è stato minacciato e aggredito da due giovani, entrambi fuggiti. In particolare l'uomo sarebbe stato minacciato con un coltello e colpito con un casco.

Sul posto in via di Ugnano intorno alle 23 è intervenuta la polizia. Dopo alcune ricerche gli agenti hanno fermato un 18enne, corrispondente alla descrizione, che è stato denunciato per minacce. Non lontano i poliziotti hanno inoltre ritrovato il coltello, che è stato posto sotto sequestro.