Rifiuti edili abbandonati a Portoferraio, denunciato il titolare di una ditta

Scoperto un deposito non autorizzato di rifiuti in località Orti, nel comune di Portoferraio, composto da circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi tra cui materiale edile derivante da demolizione. Per questo i carabinieri forestali della Stazione Parco di Portoferraio, al termine degli accertamenti, hanno individuato e denunciato il titolare di una ditta in quanto ritenuto responsabile del deposito di rifiuti.

Come spiegato in una nota dai militari, non avendo il fatto cagionato danno o pericolo concreto a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, è stata notificata al trasgressore la prescrizione che prevede il conferimento dei rifiuti e il ripristino dell'area entro 30 giorni. Qualora la prescrizione venisse ottemperata, il trasgressore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa di 6mila 500 euro mentre, in caso contrario, il procedimento penale potrebbe avere più gravi conseguenze.