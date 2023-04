Violazioni su sicurezza e rapporti di lavoro in un'officina, oltre 15mila euro di multa

Controllo sul territorio da parte dei carabinieri di Pontedera nei luoghi di lavoro. I militari, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno eseguito una verifica all'interno di un'officina meccanica nel territorio di competenza. Al termine degli accertamenti un titolare è stato denunciato per non aver redatto il documento di valutazione del rischio, omettendo anche di nominare il responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Trovati inoltre due lavoratori per i quali non risultavano comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro. Le circostanze hanno portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni alla sicurezza, e a multe per oltre 15mila 500 euro. La società non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà elaborato il previsto piano operativo di sicurezza e ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.