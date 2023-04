La Toscana festeggia il 25 aprile: l'elenco delle celebrazioni

Le cerimonie di Empoli

Domani, 25 aprile 2023, ricorre il settantottesimo anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo. L’amministrazione comunale di Empoli celebrerà la ricorrenza con una serie di iniziative in programma nel centro storico e nelle frazioni di Santa Maria e Fontanella.

Il programma prevede alle 9 la santa messa nella Collegiata di Sant'Andrea, in piazza Farinata degli Uberti. Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta, intorno alle 10, una corona d’alloro al monumento ai caduti. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti. Alle 11, le celebrazioni si sposteranno a Santa Maria, in piazza del Convento, con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai partigiani Rina Chiarini e Remo Scappini, e si concluderanno alle 12 a Fontanella, con il corteo cittadino dal parcheggio della Casa del popolo e la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo lungo la via Senese Romana.

Si festeggia anche al Parco di Serravalle.

Gli altri festeggiamenti: a San Miniato, Fucecchio, Castelfiorentino, Montespertoli, Cerreto Guidi, Vinci

Le celebrazioni a Pontedera

Sono previsti due momenti: il primo, a partire dalle ore 10, in piazza Garibaldi, con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti e i successivi interventi del sindaco Matteo Franconi e del presidente sezione Anpi Pontedera Alberto Tardini.

Successivamente, intorno alle ore 11, le cerimonie proseguiranno nella zona del Polo Carlesi dove si svolgerà l'intitolazione della strada a Vinicio Modesti, artista e partigiano di Pontedera, con la presenza e l'intervento della famiglia.

Importante il contributo che sarà fornito, nel corso della mattinata, dalla Filarmonica Volere è Potere, dagli studenti dell'istituto comprensivo Pacinotti, indirizzo musicale e dall'associazione Cantieri Osso del Cane. I cittadini sono invitati a partecipare.

Le celebrazioni a Lastra a Signa

Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà martedì 25 aprile. Alle 10.30 partenza del corteo da piazza del Comune con il percorso che passerà per via Castracane 31 con l’apposizione di una targa in ricordo dell’insediamento del Comitato di Liberazione Nazionale di Lastra a Signa e si concluderà in piazza Pertini con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti (precedentemente corone saranno deposte a Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Ginestra Fiorentina, Brucianesi, Masso della Gonfolina, Malmantile ).

Sempre in piazza Pertini si terranno gli interventi del sindaco Angela Bagni, della consigliera della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa Elena Papucci, della consigliera della Sezione Aned di Firenze Giulia Romagnoli, del docente di diritto costituzionale dell’Università di Firenze Leonardo Bianchi in rappresentanza dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e di un rappresentante del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Accompagnerà la cerimonia la Banda Musicale della Misericordia di Malmantile.

Le celebrazioni a Livorno

Si celebra martedì 25 aprile la 78^ Festa della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale contro le forze nazifasciste che stavano ancora occupando parte dell’Italia.

Anche quest’anno a Livorno la festa nazionale della Liberazione sarà celebrata con una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, che coinvolgeranno i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza.

Martedì 25 aprile, alle ore 10 in piazza della Vittoria, deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti. Saranno schierati i gonfaloni del Comune e della Provincia e i labari delle associazioni combattentistiche, d’arma e partigiane.

Successivamente le autorità e le rappresentanze, passando da via Magenta, si ritroveranno in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.20 saranno deposte corone al Bassorilievo al Partigiano.

Alle ore 10.30 il corteo, con in testa la Banda Città di Livorno, si dirigerà verso il Comune.

Alle ore 11, in piazza del Municipio (spazio davanti all’entrata del Palazzo Granducale), il sindaco Luca Salvetti saluterà i rappresentanti delle istituzioni. Saranno presenti anche delegazioni di ANED, ANPPIA, ANEI, ANPI e ISTORECO. È prevista una prolusione a cura dello storico Davide Conti.

La giunta regionale alle celebrazioni

Tenere viva la memoria della Resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo per ricordare che libertà e democrazia non sono date una volta per tutte, ma devono essere difese e coltivate ogni giorno. Muove da queste considerazioni la partecipazione della Regione in occasione del 25 aprile 2023, Festa nazionale della liberazione. Ecco gli appuntamenti istituzionali del presidente e degli assessori.

Eugenio Giani Sarà a Firenze in piazza dell’Unità Italiana, alle 10, dove parteciperà con il Gonfalone della Regione alla cerimonia della deposizione di una Corona di alloro in onore ai caduti, insieme al sindaco, al prefetto di Firenze, ai rappresentanti di Anpi e delle Forze armate. Il presidente seguirà poi il corteo fino a piazza della Signoria dove, alle 11, si terrà cerimonia sull’Arengario di Palazzo Vecchio.

Alle 15 il presidente sarà a Sannt'Anna di Stazzema, al Parco della pace, dove assisterà all'inaugurazione del trittico in ceramica di Carlo Carli da Sant'Anna a Bucha, presente anche Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo.

Stefano Baccelli sarà a Lucca alle 10 presso il Palazzo Ducale e nel pomeriggio alle 15 a Sant'Anna di Stazzema al Parco Nazionale della Pace.

Simone Bezzini al mattino sarà alle celebrazioni presso il comune di Castelnuovo Berardenga. Il pomeriggio, invece, sarà presente a Siena alle ore 15.45 ai giardini della Lizza per la deposizione della corona ai caduti, a cui seguirà il corteo nel centro storico della città.

Leonardo Marras parteciperà alle manifestazioni organizzate nella mattinata da Anpi e Comune di Grosseto. Nel pomeriggio, alle 15, sarà a Castiglione della Pescaia per assistere alla simbolica liberazione di una tartaruga marina salvata e curata dal centro di recupero TartAmare.

Monia Monni Anche l’assessora all’ambiente celebrerà la festa partecipando, a Castiglion della Pescaia, alla liberazione di Rocco, la Tartaruga marina recuperata dal centro di recupero TartAmare.

Alessandra Nardini parteciperà alla manifestazione del Comune di Carrara e della Provincia di Massa Carrara. Alle ore 10.15 appuntamento al Parco del Partigiano ad Avenza e alle 11 terrà l’orazione ufficiale presso il Parco Sparapani di Carrara.

Serena Spinelli parteciperà il 24 aprile alla deposizione dei fiori al Tabernacolo di Gello, nel Comune di Fiesole, in ricordo dei civili fucilati dai tedeschi. La mattina del 25 aprile parteciperà alle celebrazioni organizzate dal Comune di Firenze in Piazza della Signoria.

Biciclettata resistente da Pisa a Coltano

RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE

E’ lo slogan scelto per caratterizzare la biciclettata del 25 Aprile, organizzata dal Comitato per la difesa di Coltano, insieme a FIAB, LA CITTA’ ECOLOGICA, WWF e CIRCOLO ARCI COLTANO.

Un modo per legare la celebrazione della Liberazione, evento fondante della nostra Repubblica, all’impegno ecologico per la mobilità sostenibile e per la difesa dell’integrità territoriale del Parco. La manifestazione, dall’impronta eminentemente ambientalista e apartitica, cade anche nel primo compleanno del Comitato.

La biciclettata prenderà il via alle 10,15 dal Largo Caduti di Cefalonia, dove si terrà un ricordo dell’eccidio della divisione Acqui, per arrivare attorno alle 12 a Coltano. Qui, si terrà la visita al Palazzo Mediceo, con la proiezione di due video storici e una breve conferenza.

Alle 13 circa, pranzo presso il Ristoro “Alla bona”, con menu di carne, vegetariano, e per bambini.

Info e contatti:

ROSANNA 3495436802

LEONORA 3297433079

Le celebrazioni a Carmignano

Per celebrare il 25 Aprile nel 78° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Carmignano torna a organizzare un ricco programma che renda onore alla resistenza.

Martedì, alle ore 10, ritrovo al al cippo dei partigiani del cimitero di Carmignano, quindi Corteo fino a piazza Giacomo Matteotti accompagnato dalla Filarmonica G.Verdi di Bacchereto. Alle 10:45, Celebrazione in piazza con deposizione della corona di alloro all’epigrafe commemorativa e saluto del Sindaco Edoardo Prestanti.

Quindi si aprirà la parte più suggestiva con i giovanissimi consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che leggeranno gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana. Sarà quindi la volta della riflessione del Presidente della sezione locale dell’Anpi, David Desideri, e della lezione del professor Stefano Oliviero, docente di Storia dell’Educazione dell’Università di Firenze