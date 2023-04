A Peccioli 'Come si racconta la sostenibilità'

Dopo la singola lezione organizzata lo scorso autunno, Peccioli torna a ospitare la formazione rivolta ai giornalisti pubblicisti e professionisti, ma stavolta in un vero e proprio percorso in più incontri. Dalla collaborazione con la Fondazione Odg e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, infatti, è nata l’idea di organizzare nel nostro Comune, nel corso del 2023, sei incontri formativi per capire come raccontare al meglio la sostenibilità dal punto di vista giornalistico. Le lezioni non saranno aperte al pubblico ma riservate ai giornalisti che si iscriveranno, tenuti a svolgere durante la loro carriera una formazione professionale continua attraverso corsi certificati che danno loro dei crediti.

«Che la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Ordine professionale abbiano identificato Peccioli come il luogo adatto e Belvedere come il partner ideale per avviare questo progetto di formazione professionale incentrato sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è per noi una soddisfazione – commenta il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni –, a riprova del fatto che il Sistema Peccioli può dirsi ormai un modello riconosciuto e apprezzato. Un ringraziamento quindi alla Fondazione e all’Ordine dei Giornalisti per averci coinvolti in questo progetto».

Alla base dell’idea di questo ciclo di incontri, intitolato appunto “Come si racconta la sostenibilità”, ci sono l’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile e quei 17 obiettivi interconnessi definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. L’intento è quello di creare consapevolezza e formare gli esperti dell’informazione e della comunicazione su questi temi, per parlare in maniera corretta di sostenibilità ambientale, economica e sociale ed anche per contrastare le fake news relative a questi argomenti.

Perché, per questo progetto, Fondazione e OdG si sono rivolti proprio a Peccioli? Perché, ormai da anni, la realtà del Sistema coniuga una seria e attenta gestione dei rifiuti con attività di salvaguardia ambientale, di innovazione tecnologica e di sviluppo del territorio dal punto di vista sociale e culturale. L’esperienza messa in atto dal Sistema Peccioli aderisce a molte delle tematiche proposte dall’Agenda 2030 ed orientate a garantire il benessere collettivo, lo sviluppo economico, la protezione dell'ambiente.

Il primo appuntamento si terrà la mattina di sabato 6 maggio al Palazzo Senza Tempo, ristrutturato su disegno dell’architetto Mario Cucinella e ormai meta di tanti turisti, nel cuore del borgo. Gli eventi successivi – che permetteranno di visitare altri luoghi simbolo del Sistema Peccioli, con la partecipazione di giornalisti e di altri professionisti esperti del settore – si terranno il 27 maggio, il 10 giugno, il 23 settembre e il 28 ottobre e 18 novembre. Chi parteciperà a tutti e sei gli incontri riceverà 18 crediti e uno speciale attestato.

I giornalisti interessati ad iscriversi al primo incontro possono farlo attraverso il sito della Formazione Professionale: www.formazionegiornalisti.it

Fonte: Comune di Peccioli