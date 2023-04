Appartamento in fiamme nell'Aretino, una persona intossicata

Incendio in un'abitazione di Foiano della Chiana nella tarda serata di oggi, dopo le 18. Un uomo di quarant'anni è rimasto intossicato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale della Fratta di Cortona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e i mezzi del 118 che hanno trasportato l'uomo in pronto soccorso e anche un'altra persona che si trovava nell'appartamento, che non ha riportato conseguenze. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri ma, secondo quanto emerso, all'origine del rogo potrebbe esserci un incidente domestico.