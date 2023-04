Aquateam Nuoto Cuoio, piovono medaglie dai Regionali di Massarosa

Domenica 23 Aprile a Massarosa si sono svolti i Campionati Regionali di nuoto paralimpico FINP e FISDIR della Toscana.

La nostra squadra Asd Aquateam Nuoto Cuoio ha portato a gareggiare 11 atleti 5 FISDIR e 6 FINP Il Presidente della asd Aquateam Nuoto cuoio ci tiene a complimentarsi innanzitutto con tutti gli atleti per le ottime prestazioni in gara.

Siamo molto fieri ed orgogliosi del loro comportamento e dell'impegno che hanno sempre dimostrato. E’ stato motivo di ulteriore orgoglio anche l’aver ricevuto i complimenti dal giudice di gara per la gestione per i risultati ottenuti.

Elenchiamo qui di seguito i fantastici risultati

Federico Fadda 2 medaglie di bronzo nei 25 stile e 25 dorso Fisdir Promozionale

Emiliano Micheli 2 ori 50 dorso e 50 rana Fisdir Agonisti

Lorenzo Vannucci oro 50 rana e 2 argenti 50 dorso e 50 stile Fisdir Agonisti.

Simone Marchiori oro 50 dorso e argento 50 rana Fisdir Agonisti.

Alessandra Cerri 2 oro nei 50 dorso e 100 stile e argento nei 50 stile Fisdir Agonisti.

Ersilio Kallaku oro 100 dorso, bronzo 50 dorso e 4° posto nei 50 stile Finp

Gabriele Pancelli 3 ori nei 50 stile 50 dorso e 100 stile Finp

Stefania Gemignani 2 ori nei 50 dorso e 50 stile Finp.

Turini Giovanni 3 ori nei 50 stile libero 50 rana e 50 dorso dove ha ottenuto il pass per i prossimi Campionati Italiani.

Martina Alfei 3 ori 100 stile, 100 rana e 100 dorso siglando il nuovo record Italiano di categoria.

Jenny Narcisi al suo debutto in vasca. Già campionessa di ciclismo paralimpico, nel suo curriculum la partecipazione alle Olimpiadi del 2016, ha deciso di sperimentarsi nel nuoto e esordisce con 2 ori nei 50 stile libero e 50 dorso oltre ad un argento nei 50 rana avvicinando i tempi limite per gli italiani.

Continua il Presidente Drago: “Che dire più di questo non potevamo chiedere, ringrazio di cuore tutti i tecnici che hanno seguito e preparato in maniera ottimale i nostri ragazzi durante l'anno e hanno permesso alla nostra associazione di posizionarsi al secondo posto nella classifica delle società Finp su 11 società partecipanti e 100 atleti in gara”

E ora concentrati per i prossimi Campionati Italiani dove viste le premesse ci aspettiamo grandi risultati

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio