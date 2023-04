Beccato a San Pierino con un etto di cocaina, arrestato

Un 27enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Empoli per possesso di stupefacenti. L'uomo è stato fermato durante un controllo di rito a San Pierino (Fucecchio). L'atteggiamento dell'uomo ha destato sospetti e sono stati avviati i controlli approfonditi nella vettura. Sotto il sedile del passeggero, nascosta in una busta, c'era un etto di cocaina. L'uomo aveva a disposizione anche 500 euro in banconote da piccolo taglio, ritenuti provento di spaccio. Dopo l'arresto, droga e soldi sono stati sequestrati. Questa mattina si terrà il processo di convalida dell'arresto per direttissima.