Cade da una scogliera sull'isola di Favignana: gravemente ferito un 44enne toscano

Un escursionista toscano di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scogliera sull'isola di Favignana. Il Soccorso Alpino è stato chiamato all'azione dalla centrale del 118, ma a causa delle condizioni meteo avverse e della zona impervia in cui si trovava l'escursionista, è stata attivata l'Aeronautica Militare.

Un elicottero HH 139B dell'82° centro Csar è decollato dall'aeroporto di Trapani Birgi e ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli sul luogo dell'incidente. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno raggiunto l'escursionista via terra e lo hanno immobilizzato sulla tavola spinale. I tecnici del Soccorso Alpino e dell'Aeronautica lo hanno poi imbarellato e issato a bordo dell'elicottero per sbarcarlo nella piazzola dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

L'uomo si è procurato traumi al torace e alla colonna vertebrale, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura della spalla a seguito della caduta