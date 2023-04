Calcio Uisp Empoli Valdelsa: a Cerreto Guidi e San Miniato le semifinali del campionato di Calcio a 11

Si avvicina a grandi passi la finalissima del campionato di Calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa 2022-2023. Martedì 9 maggio alle 21,30, nel magico scenario del “Carlo Castellani” di Empoli, conosceremo il nome della squadra che succederà ai fucecchiesi della Ferruzza, detentori del titolo ottenuto al termine della stagione scorsa. Le quattro squadre che si sono guadagnate l’accesso alle semifinali sono Castelfiorentino, Cerbaie, Casa Culturale e i vicecampioni in carica del Vitolini che, un anno fa, uscirono sconfitti dall’epilogo del “Castellani” in virtù del gol decisivo siglato da Umberto Botrini della Ferruzza. Saranno due gare di ritorno estremamente incerte e avvincenti quelle che andranno in scena nei prossimi giorni sugli impianti di Cerreto Guidi e San Miniato. Mercoledì 26 aprile alle 21,30 sarà il turno di Casa Culturale e Vitolini che, al “Palatresi” di Cerreto Guidi, si sfideranno per staccare l’ambito pass per la finalissima. Il match d’andata si è concluso con il risultato di 1-1 con vantaggio di Edoardo Berni per i vinciani e pareggio samminiatese con Andrea Telloli. I bianconeri di mister Tommaso Boschi sperano di centrare la seconda finale consecutiva, mentre i samminiatesi di Nicola Matteoli, reduci da due finali perse nel 2018 e nel 2019, rispettivamente con Ferruzza e Real Isola, auspicano di tornare a calcare il prestigioso manto erboso del principale impianto empolese. Giovedì 27 aprile al “Pagni” di San Miniato, con calcio d’inizio alle 21,30, sarà invece la volta di Castelfiorentino-Cerbaie. Partono in leggero vantaggio i castellani di mister Ebeyer che, all’andata, si sono imposti 2-1 in rimonta grazie alle reti di Francesco Nannetti e Gianmarco Landi che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Lorenzo Riccio delle Cerbaie. Tutto è pronto per conoscere il nome delle due formazioni che daranno vita all’epilogo del campionato di calcio a 11 targato Uisp Empoli Valdelsa. La suggestiva serata di martedì 9 maggio al Carlo Castellani, attesissima dai tanti appassionati di calcio amatoriale, sarà inoltre preceduta da un gustoso antipasto che vedrà protagonisti i piccoli calciatori delle scuole calcio del comprensorio.

Calcio Uisp Empoli Valdelsa