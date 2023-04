Operazione di ultima generazione a Careggi, evitata l'amputazione dei piedi al maestro Lanzetta

Il maestro Giuseppe Lanzetta ha vissuto momenti difficili. Il direttore dell'Orchestra da Camera Fiorentina stava per dire addio al lavoro. A causa di una grave infezione, ha rischiato l'amputazione dei piedi. Grazie alle cure e agli interventi che ha subito a Careggi, Lanzetta è stato salvato con tecniche di ultima generazione. Armando Del Prete, medico 38enne campano, è il dottore che lo ha curato e ha evitato l'amputazione dei piedi del maestro.

A darne notizia il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Caserta, presieduto da Carlo Manzi. "Spesso ci capita di leggere di imprese professionali da parte di nostri iscritti operanti fuori regione. Nel caso specifico si tratta di un amico e collega che ha frequentato con me la facoltà di medicina del territorio per poi spostarsi a Firenze per la specializzazione in ortopedia" sottolinea Manzi.