Consiglio comunale Empoli, si parla di dehors e della Fiorentina al Castellani

Mercoledì 26 aprile 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21.

La seduta come di consueto potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli- Fabricacomune relativa al ponte di Pontorme.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa al ponte di Marcignana.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune sulla biblioteca comunale.

5. Regolamento comunale della Consulta comunale degli studenti delle scuole superiori di Empoli - Modifiche.

6. Canone unico – Modifica regolamento per introduzione esenzione occupazioni con dehors/tavoli e sedie per avvio nuove attività.

7. Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023 – 1^ Aggiornamento.

8. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Secondo aggiornamento.

9. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 2 del 2/03/2023. Approvazione.

10. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 15/03/2023. Approvazione.

11. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 23/03/2023. Approvazione.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a lavoro e giorni festivi.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a bonifica area inquinata dal Keu.

14. Mozione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Empoli, gruppo Misto per approvazione linee guida gestione Stadio Castellani di Empoli su ipotesi accoglienza squadra "Fiorentina" mediante discussione consiliare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa