Controlli nelle stazioni toscane: 37enne arrestata dopo aver aggredito il capotreno, 8 denunce

Controlli della polizia ferroviaria. Il bilancio parla di 2.400 persone controllate, 1 arrestato, 8 denunciati, 2 minori rintracciati e 2 sanzioni elevate dalla Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie della toscana.

La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina brasiliana di 37 anni per minaccia, oltraggio, resistenza, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, dopo aver aggredito il capotreno che gli aveva chiesto il biglietto e gli agenti intervenuti su un treno ad alta velocità diretto a Milano. La donna è stata trovata in possesso di cocaina e gli è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze.

Inoltre, la Polizia Ferroviaria ha rintracciato e riaffidato due fratelli di 10 e 5 anni alla madre, che li aveva lasciati su una panchina in stazione per recuperare lo zainetto di uno dei figli. Infine, un italiano di 47 anni è stato denunciato per l'esercizio molesto dell'accattonaggio in stazione.