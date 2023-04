Cordone (Lega): "Metadone in pieno centro a Fucecchio, immagine della città danneggiata"

Marco Cordone (Segretario comunale della Lega a Fucecchio e Componente del Consiglio Direttivo provinciale di Firenze dello stesso Carroccio), si esprime sul ritrovamento, avvenuto qualche giorno fa, di alcuni flaconcini di metadone in piazza Montanelli: "E' veramente triste e ci deve far riflettere se in piazza Montanelli, nel pieno centro di Fucecchio, in quella piazza che dovrebbe essere il luogo più importante e prestigioso della città dell'omonimo Palio, completamente ristrutturata pochi anni fa, dove sorge il monumento a Giuseppe Montanelli, vengano trovati dei flaconcini di metadone (sostanza impiegata nella terapia di sostituzione da eroina per i tossicodipendenti, essendo un sostituto di sintesi della stessa eroina), ai bordi della vetrina del 'Caffé I Due Mori' uno dei locali più belli di Fucecchio.

Le boccette di metadone, sono state poi levate dai proprietari del locale perché impendivano la chiusura di uno dei due bandoni. Questi episodi, non sono da considerarsi marginali né tantomeno delle ragazzate da sottovalutare, perché danneggiano notevolmente il decoro e l'immagine di piazza Montanelli, di tutte le attività commerciali e non, che si affacciano sulla piazza e della città di Fucecchio.

Nonostante quello che si cerca di fare per lanciare l'immagine di Fucecchio nel contesto italiano ed europeo, ovvero il Palio di cavalli ed il corteggio storico, la grande oasi naturalistica del Padule, il Palazzo della Volta che ospita gli studi di Milano e di Roma del grande Indro Montanelli, la ristutturazione della Torre Corsini, il passaggio delle grandi e antiche vie europee, la via degli Etruschi, la via Francigena e la Romea Strata, il verificarsi di questi episodi, assommati, malgrado i grandi sforzi delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale, a quello che accade quotidianamente nelle colline delle Cerbaie, danneggia, piaccia o non piaccia, pesantemente l'immagine della nostra città e non vorremmo che tuttociò, senza creare catastrofismi, rappresentasse l'inizio di un qualcosa che poi non si possa più fermare.

Della situazione complessiva di Fucecchio, ne stiamo parlando in maniera costruttiva con i nostri Parlamentari e Consiglieri e chiediamo al Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, di non sottovalutare le nostre grida di allarme".