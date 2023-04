Crollo palazzina a Montecarlo, muore anche la 71enne ricoverata

Francesca Donatini, 71 anni, non ce l'ha fatta. È la seconda vittima dell'esplosione che ha distrutto la sua casa a Montecarlo, in provincia di Lucca, il 15 aprile. Il marito Luciano Lazzerini aveva già perso la vita nell'incidente. La donna era ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate sul 70% del corpo in seguito all'esplosione. È morta oggi, dopo due settimane dal tragico evento, nel quale altre cinque persone sono rimaste ferite.

Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma l'ipotesi su cui sta indagando la procura di Lucca è quella di una fuga di gas. Dalle prime testimonianze è emerso che da giorni si sentiva l'odore di gas nella zona. Inoltre, di recente era stato effettuato un intervento di manutenzione all'impianto GPL utilizzato dall'intera struttura.

Questa mattina è iniziato il sopralluogo del pool di periti formato dal consulente della procura nominato dal pm e dai consulenti delle parti. Tra gli indagati ci sono il tecnico e il titolare della ditta che ha effettuato l'intervento di manutenzione.