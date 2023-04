Esplosione palazzina Montecarlo, l'appello per aiutare la famiglia a trovare una casa in affitto

Cercasi casa in affitto urgentemente. Si potrebbe riassumere così l’appello che la famiglia Hila composta dai genitori e due bimbe di 9 e 13 anni, rimaste coinvolte, insieme alla mamma, nell’esplosione della palazzina a Montecarlo, riportando fortunatamente ferite lievi, rivolge direttamente alla comunità. A spiegare la situazione è l’avvocato della famiglia Ilenia Vettori.

“Attualmente la famiglia è sistemata in un agriturismo nel comune di Montecarlo - spiega - ma ha necessità di trovare una casa in affitto quanto prima, preferibilmente ad Altopascio visto che le bimbe vanno a scuola lì, ma anche a Montecarlo può andare bene. La famiglia è ancora sotto shock per quello che è successo, sicuramente poter trovare una sistemazione fissa può rappresentare un grande aiuto, soprattutto per le bimbe, che hanno bisogno di stabilità e sicurezza. Per questo abbiamo deciso di rivolgere un appello pubblico alla comunità, ai cittadini, alle associazioni, a chiunque abbia una casa da affittare o sia a conoscenza di immobili disponibili da poter locare. Ogni possibilità è da valutare: queste persone sono rimaste senza casa dal giorno alla notte e ogni momento è a questo punto utile e prezioso per poter risolvere questa situazione molto difficile. Per questo motivo metto a disposizione il mio numero di telefono così da facilitare le comunicazioni e consentire a chiunque voglia contattarci di farlo in modo diretto. Intanto per conto della famiglia colgo l’occasione di questo appello per ringraziare tutti coloro che si sono subito messi in moto per donare vestiti, giochi, pacchi della spesa: grazie di cuore per la vostra generosità”.

Chiunque voglia mettersi in contatto con la famiglia per la casa da affittare può contattare l’avvocato Vettori a questo numero: 349 690 9253.