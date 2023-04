Faltognano, ucciso un gatto: "Sparati due colpi con una carabina"

C'è sgomento a Faltognano (Vinci) per l'uccisione di un gatto. L'animale è stato trovato e portato al gattile ancora in vita ma in condizioni disperate, è mancato poco dopo in clinica. È emerso che qualcuno aveva sparato al gatto.

Il fatto è avvenuto sabato 22 aprile, di sera. Il ritrovamento del felino è avvenuto vicino alla cabina dell'acqua di Faltognano.

"Ci hanno chiamato per un gatto che non stava bene, maschio tigrato. Lo abbiamo fatto portare subito in clinica, ma purtroppo il micio è arrivato già morto" fanno sapere da Aristogatti, il gattile di Empoli che si è occupato del caso.

Il micio è stato portato in clinica, lì è stato constatato il decesso ed è stata fatta la tragica scoperta: "Era un gatto molto buono, non escludiamo che avesse un padrone. Dalle radiografie i dottori hanno purtroppo constatato che gli sono stati sparati due colpi ravvicinati con una carabina. Ovviamente faremo la denuncia, che servirà a poco, ma non possiamo esimerci dal farlo".

Da Aristogatti invitano chiunque abbia perso un gatto in quella zona a farsi avanti, contattato il gattile empolese. Intanto lo sgomento a Faltognano cresce, anche perché sono tornati alla mente dei casi di qualche tempo fa, sempre con gatti protagonisti. Tra il 2020 e il 2021 la frazione collinare di Vinci fu teatro di una serie di ritrovamenti di gatti uccisi in alcuni sacchi neri.