Giustizia e violenza di genere, molto pubblico per "Sulle punte... a Empoli"

Un pomeriggio davvero molto partecipato quello di venerdì 21 aprile 2023, nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite, per l’evento “Sulle Punte… a Empoli”, organizzato dall’associazione culturale La Rivincita in collaborazione con il Centro Aiuto Donna Lilith e iniziato fin dalla mattina, con gli studenti e le studentesse dell’ISS Fermi-Da Vinci.

Tanti gli ospiti di rilievo che hanno partecipato come relatori sul tema “Giustizia e violenza di genere”, dalle forze dell’ordine che hanno illustrato ai presenti il loro prezioso operato nei casi di violenza di genere alle istituzioni e avvocati, fino al mondo della scuola, che contribuisce a donare il seme delle pari opportunità alle giovani generazioni, affinché possa germogliare in loro una cultura nuova. Tantissime testimonianze hanno reso possibile comprendere tutti i ruoli distinti che ogni giorno intervengono per arginare il fenomeno della violenza di genere, con un comune denominatore, quello dell’importanza di fare rete.

Si ringraziano tutti i presenti al tavolo che ha animato l’interessante serata, a partire dalla presidente dell’associazione La Rivincita avvocata Carmela Federico promotrice dell’iniziativa abbracciata dal Centro Lilith, la professoressa Tiziana Bianconi docente dell’ISS Fermi-Da Vinci di Empoli e membro della commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, i relatori avvocato Nicodemo Gentile autore del libro “Il Padrone” e presidente dell’associazione Penelope, il senatore Manfredi Potenti e il consigliere regionale Enrico Sostegni e le forze dell’ordine della città e della provincia, con la presenza del Commissario Capo Nadia Giattanasio funzionario della Questura di Firenze, del Primo Dirigente del Commissariato di Empoli Francesco Zunino e della Compagnia Carabinieri di Empoli con il Comandante, Tenente Colonnello Daniele Riva e il Tenente Luca Iacometti. Per il Centro Aiuto Donna Lilith erano presenti la presidente Eleonora Gallerini, l'avvocata Beatrice Palchetti, la psicologa e psicoterapeuta Lorella Giglioli oltre alle tante professioniste e volontarie in platea, mentre all'incontro della mattina con studenti e studentesse è intervenuta la psicologa e coordinatrice del Centro Lilith Maya Albano.

Molti coloro che sono venuti ad assistere a questo pomeriggio di informazione, approfondimento e riflessione, arricchito dalla toccante esibizione di Simona Galli, cantautrice pratese vincitrice del Premio Lucio Dalla 2021 e autrice del brano “Sulle Punte”, da cui la stessa iniziativa ha preso il nome.

“Il Centro Lilith ha da poco aperto la quinta casa rifugio, questo significa che purtroppo persiste la richiesta d’aiuto” commenta la presidente Eleonora Gallerini. Nel 2022 il centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino ha compiuto vent’anni dalla fondazione: “Siamo partiti con un centro di ascolto e siamo diventati centro antiviolenza, uno dei più grandi della Toscana con 13 sportelli sul territorio, case rifugio e due case di seconda accoglienza per l’autonomia - prosegue Gallerini - non solo accoglienza h24 ma lavoriamo molto anche sulla prevenzione e nelle scuole, perché per arginare il fenomeno della violenza sulle donne occorre un cambiamento culturale. Con il Centro Lilith è nata anche SoS Luna, una cooperativa gestita da donne che ce l’hanno fatta e che oggi contribuisce ad aiutare altre donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, offrendo loro formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro”.

“Il messaggio che deve passare è quello di fare rete” commenta l’avvocato Nicodemo Gentile. “Nessuno vince da solo e la violenza contro le donne è un fenomeno molto complesso che ha bisogno di gente di buona volontà, delle energie migliori e di un impegno multidisciplinare. E questa è un’occasione per impegnarci con fatti concreti, grazie anche alla sensibilità di queste donne che aiutano altre donne. Un esercito del bene che cerca di sostenere chi ha bisogno di un appoggio concreto”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione