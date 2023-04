I Lupi S. Croce collezionano la 20esima vittoria stagionale in serie B nazionale piegando in cinque set la strenua resistenza della Sir Safety. La giovane formazione umbra, fanalino di coda del torneo, si è presentata al Pala Parenti in soli 8 elementi, ma ha giocato comunque a testa alta impegnando severamente i biancorossi di casa. Pagliai ha ruotato tutto il roster trovando risposte anche da elementi meno impiegati; per come si era messa la gara, la vittoria è un ottimo risultato e consente ai Lupi di rimanere in quota terzo posto, un piazzamento prestigioso che non è sinonimo di play-off ma gratifica ugualmente il cammino di un gruppo che ha affrontato la categoria per crescere e ottenere la salvezza. Rimangono da giocare due derby, a Livorno e in casa con Castelfranco, poi la squadra potrà riposare e preparare al meglio le finali nazionali Under 19 cui parteciperanno molti degli elementi in rosa. Menzione finale per Edu Arguelles: 41 punti sono davvero tanti.

1set. Pagliai decide di iniziare con Giannini e Arguelles in diagonale, Brucini e Rossi laterali, Caproni e Camarri al centro, Gabbriellini libero. Il set è combattutissimo. Nei 30 minuti di gioco gli ospiti riescono sempre a tenere la testa avanti, di uno o due punti, vanificando i tentativi di break da parte dei Lupi, trascinati dal solito Arguelles. Lupi che pure arrivano ai vantaggi e assaporano la vittoria in extremis. Sir Safety, però, chiude 27-29 e il match per i padroni di casa si fa subito in salita. Nel parziale entrate per Compagnoni, Tellini e Giovannetti.

2set. Pagliai conferma l’assetto del parziale precedente, dando poi campo a Favaro e Antonelli oltre che ai soliti Compagnoni e Giovannetti, utilizzati per i cambi tattici. I locali modellano il set a loro piacimento, ottenendo un break e portando il vantaggio a +3 e poi +5. 1-1.

3set. Nel terzo set partono Favaro e Antonelli per Brucini e Caproni. La partita sembra rimessa in riga ma oggettivamente la squadra ospite gioca a braccio leggero e testa libera, non sembra né rassegnata né a fine stagione. La Sir prende un vantaggio pesante, 16-21, e lo difende fino alla fine portandosi meritatamente in vantaggio. 22-25, 1-2.

4 set. Altri cambi per Pagliai. Dentro Giovannetti, ovviamente in diagonale con Arguelles. Ancora Antonelli e Camarri in posto tre, quindi Brucini, di nuovo, e Favaro. Entra anche Loreti come libero. La reazione dei Lupi è veemente, il set è un monologo. 25-14, 2-2

5set. Il tie-break vede il sestetto del set precedente e Loreti dentro. Entrano a supporto Compagnoni e Rossi. I biancorossi menano le danze, sembrano poter chiudere agilmente (12-9) ma si fanno raggiungere nel finale. Sul 13-12 Pagliai chiama un time-out precauzionale e al rientro viene sanzionata una doppia al play ospite. Il primo set-point viene annullato da una bella combinazione degli ospiti, il secondo da un super muro su Brucini. Lo schiacciatore Under 19 si riscatta immediatamente mettendo a terra un bel diagonale. Giovannetti in battuta, l’attacco Sir mette la palla fuori in lungolinea. Finisce 16-14, 3-2 Lupi.

BM: LUPI S. CROCE – SIR SAFETY MONINI 3-2

Parziali: 25-27, 25-20, 22-25, 25-14, 16-14

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 41, Favaro 13, Caproni 2, Brucini 11, Garibaldi, Camarri N. 3, Camarri L. Antonelli 1, Compagnoni, Rossi 3, Giovannetti 2, Giannini 2, Dell’Endice, Tellini, Molesti, Landi. All. Pagliai

SIR SAFETY MONINI: Antecini 8, Broccatelli, Severini 10, Brilli 8, Montini 20, Fossa 10, Mele 10, Vagnetti. All. Fontana