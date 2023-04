Tragico incidente in Valdichiana, muore 56enne a Chianciano

Un uomo di 56 anni ha perso la vita a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Era alla guida di un'auto finita fuori strada in via Vecchia Senese, nei pressi di un restringimento della carreggiata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

I sanitari inviati dal 118 hanno effettuato i tentativi di rianimazione, ma è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme, Pegaso e i vigili del fuoco.