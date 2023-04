La Cip-Ghizzani apre la Coppa Toscana con una vittoria

Buon inizio della Cip-Ghizzani nella Coppa Toscana dove riesce a conquistare fin da subito 3 punti contro Peccioli.

Fin da subito è stato dato spazio a tutte le ragazze con anche formazioni inedite; la carica della squadra è comunque rimasta la stessa e le ragazze hanno guadagnato in un attimo un ampio vantaggio (6-5, 13-8, 20-13). Le avversarie però hanno dimostrato di avere un mordente pericoloso facendo della propria difesa, sempre attentissima, una base solida per il contrattacco con cui sono riuscite a recuperare diversi punti (23-18).

È grazie a questo che riescono a prendere poi il sopravvento nel secondo set: le nostre ragazze fanno molti errori e peccano di disattenzione, a questo si unisce una ricezione instabile e il muro poco invasivo, mentre è molto difficile riuscire a mettere la palla in terra nel campo avversario. Se in un primo momento le due squadre restano in parità, a lungo andare è Peccioli a spuntarla (6-6, 12-12, 14-18); il doppio cambio effettuato da Buoncristiani a metà set comincia a carburare soltanto sul finale (15-20, 19-22, 23-24) costringendo l'allenatore avversario a chiamare entrambi i time out. Nonostante i 4 set point annullati, la Cip-Ghizzani non riesce ad arrivare ai vantaggi lasciando il parziale in mano a Peccioli.

Tuttavia questa rimonta dà la carica per il set successivo, arginato molto velocemente servendosi di battute e attacchi potenti (6-3, 14-10, 22-14). Il quarto set però si apre con una serie di muri delle avversarie che dimostrano di non voler cedere. Le nostre ragazze più volte riescono ad ottenere un break, ma a livello di prestazioni restano un po' incostanti e il set risulta particolarmente arduo (9-9, 12-12, 18-16, 22-21) pur terminando in loro favore.

Non una delle migliori prove della squadra, ma pur sempre una vittoria. Forse a mancare è un po' di stimolo e sicuramente inizia a giocare un fattore importante la stanchezza, il campionato è finito e il corpo e la mente si rilassano. Ma questo torneo può essere una buona opportunità per tutte, sia per riscattarsi dal mancato raggiungimento dei play off sia per chi ha giocato meno durante l'anno che può ritrovarsi protagonista.

La prossima partita vedrà la Cip-Ghizzani in trasferta contro Casciavola venerdì 28 aprile.

TABELLINO

Scardigli: 15

Biagini: 13

Zingoni: 10

Pratelli: 9

Lari: 8

Farieri: 4

Talluri: 2

Barnini: 1

Barucci: 1