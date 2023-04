La squadra U15M dei Lupi S. Croce accede alle qualificazioni per la fase nazionale

La formazione U15 maschile dei Lupi S. Croce si è guadagnata con pieno merito la qualificazione alle fasi nazionali di categoria, raggiungendo il secondo posto nel girone regionale. I vicecampioni toscani di coach Giulia Genovesi dovranno passare dagli “spareggi” per poter giocare la fase finale, a differenza del Prato Volley Senior, primo classificato, ma si può dire che questo sia già un risultato straordinario e, si può dire, fuori pronostico. I ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto ad inizio anno, stupendo, per risultati e prestazioni, anche chi li segue ogni giorno. All’ultimo atto del girone, hanno espugnato l’ostico campo di Scandicci (0-3, 21-25, 15-25, 15-25) trovando tre punti fondamentali per tenere a distanza l’Invicta Grosseto Nera, corsara a Massa Carrara. Si conclude dunque con gioia, lacrime, bollicine, una fantastica stagione. Adesso testa alle qualificazioni per i nazionali.

LUPI S. CROCE U15M: Giovanni Barghini, Lorenzo Bontà, Damiano Calloni, Geraldo Cani, Cristian Carbone, Edoardo Ciardi, Tommaso Mandorlini, Giorgio Mazzola, Luca Meucci, Kevon Nuredin, Daniele Rossi, Duccio Scatragli, Thomas Sergianni, Samuele Stefanelli. All. Giulia Genovesi D.A. Patrizia Perelli

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce