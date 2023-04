Manda un disegno alla polizia stradale, il piccolo Ettore invitato in caserma

E’ stata tanta emozione per il piccolo Ettore, che ha coronato il suo sogno di visitare la sezione Polizia Stradale di Lucca, alla quale il bimbo, di 6 anni, aveva spedito una letterina con un disegno della Polizia impegnata a inseguire i “ladri”.

Il suo sogno, ha scritto, è quello di diventare un poliziotto e così gli agenti lo hanno invitato in caserma, dove, dopo avergli dato qualche dritta su come acciuffare i manigoldi, gli hanno fatto “provare” le auto e le moto e visitare gli uffici, inclusa la Sala Radio da dove si è messo in contatto con il Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze.

Al termine della sua prima giornata da poliziotto, che ricorderà anche grazie alle tante foto scattate, Ettore se ne andato con in mano tanti gadget. Esserci sempre, soprattutto con i bimbi.

Fonte: Polizia stradale di Lucca