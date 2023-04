Mostra dell'Artigianato, i 106 maestri artigiani selezionati da CNA

“Nel 2018 chiedemmo a Firenze Fiera uno sforzo per riqualificare la Mostra internazionale dell’artigianato che si è tradotto, nel corso degli ultimi anni, in un’accurata opera di selezione dei partecipanti e, per l’ente, in un sacrificio economico da sostenere come investimento. Adesso raccogliamo i risultati di quello sforzo e Mida si presenta oggi a pieno regime, come confermano numeri e qualità degli espositori. Crediamo si possa fare un ulteriore passo in avanti, sviluppando il carattere internazionale della mostra: Mida potrebbe infatti accogliere al suo interno un momento di riflessione economica, culturale e scientifica, una sorta di Stati generali dell’artigianato a livello europeo. Ringrazio tutti gli artigiani che stanno partecipando a quest’edizione e le istituzioni che a vario titolo, in questi anni difficili, sono state vicine a Firenze Fiera. Proteggendo l’artigianato, proteggendo i piccoli imprenditori, proteggiamo anche quel sapere che deve essere trasmesso alle generazioni future e quel modello di imprenditoria che ancora oggi rappresenta oltre il 95% della nostra produzione”.

È così che Giacomo Cioni saluta l’inizio della Mostra dell’artigianato di Firenze, da domani e fino al 1° maggio alla Fortezza da Basso di Firenze.

Oltre 400 espositori, di cui ¼ selezionati da CNA: una carica di 106 artigiani, pronti ad animare l’evento fieristico con eventi dislocati in tutta la Fortezza, di cui sarà possibile ammirare la maestria in più padiglioni della Mostra.

Al padiglione Ghiaie si troveranno i Maestri di Artefacendo, il progetto di CNA Firenze Metropolitana volto a valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale, dalla moda al complemento di arredo. Qui, in cartellone ogni giorno, tante dimostrazioni e lavorazioni dal vivo che trasformeranno la mostra in un’esperienza unica per il visitatore, a contatto diretto con i maestri e con i vari processi produttivi delle loro opere.

Al padiglione Spadolini piano terra ancora artigianato artistico e tradizionale, un comparto, precisano a CNA, che non è solo cultura, ma che accanto al valore artistico cala sul piatto quello economico: oltre 6mila imprese nella Città Metropolitana di Firenze, per un totale di più di 32mila addetti. Una galassia di piccole e piccolissime imprese (solo il 6% ha più di 15 dipendenti) attiva per il 24% nella pelletteria e tappezzeria, 14% nell’alimentare, 12% nell’abbigliamento, 11% nelle decorazioni, 9% nella tessitura e ricamo, 8% nei metalli pregiati, 7% nel legno, 4% nei metalli comuni, 4% nella ceramica e vetro, 2% nel restauro, 2% negli strumenti musicali, 2% nella fotografia e pittura, 1% nella carta. Il fatturato complessivo, prima della pandemia che ha picchiato duro, ammontava a circa 7 milioni di euro.

Artigianato, però, è anche agroalimentare e CNA risponde con una nutrita schiera di artigiani del food che animeranno il piano attico del padiglione Spadolini e, all’esterno, la Corte dei sapori con truck food e pop up restaurant.

Tra gli eventi collaterali (tutti gratuiti) CNA pone in evidenza “Metaverso a misura d’impresa” (27 aprile, ore 14, Sala della Scherma) un seminario esperienziale (esperienza diretta di virtual reality e collettiva di scanner 3D) sull’applicazione all’artigianato delle nuove tecnologie e “Fatto in Toscana” (28 aprile, ore 18, padiglione Ghiaie), la finale di un concorso fotografico professionale a tema artigianato.

Padiglione Ghiaie-Artefacendo

1. Amerighi orafo

2. Anna Maria Ermini

3. Artieri Alabastro Volterra

4. AT sculture da indossare

5. Atelier VB

6. Batacchi

7. Ceramiche Arti-C

8. Chiara De Filippis

9. Cleo-Nice Firenze

10. CodiChi - Le Cose di Chiara

11. Dedalica

12. Di sogni dipinti

13. Paolo Miniati Creazioni

14. EgalliAmour

15. Freaklab

16. GleamLety

17. Gugi' Tuscany

18. Helloboro – Homedecor

19. Ionne Massimi Ceramiche Firenze

20. Jessica Millar Studio

21. Carlo Baldi

22. Jole sul prato

23. L’Argento Firenze

24. L'aria

25. Le Ciricotte

26. Le sete di Paola

27. Leo Wood Art

28. Lo Scrittoio

29. L'olivo di Mastro Jack

30. Lutum terracotta

31. Manufatto fiorentino

32. Mapi Art

33. Marco Bonechi Collection

34. Mariagioia Maffucci - Gioielli contemporanei

35. Massimiliano Guerrisi

36. Metaldesign

37. NiMani

38. Oro zucchino

39. Primula Lab by Laura Geraci

40. Saybio

41. Schaffner atelier ceramica

42. Scuola Di Liuteria Toscana Fernando Ferroni

43. Silvia Logi artworks

44. Storie di stoffa Firenze

45. Teka Firenze

46. Tiche clothing

47. Vagame

48. Veronica Balzani

49. Viola Foggi Gioielli

50. Woo Class

51. Yoshiko Kondo

Padiglione Spadolini (piano terra) – Artigianato artistico e tradizionale

1. Armonie Bijoux

2. Capricci d'Argento

3. Chiarugi 1952

4. Creando con Eva

5. Creazioni Solaria

6. Di Mano Mia

7. Elisir di Collina

8. Emporio Miss Dora

9. Esyou

10. Festa1957

11. Giuliano Merlini Liutaio

12. Glimoire - Gioielli d'altri tempi

13. Gori Maglieria Pregiata

14. Gossip by Florart

15. Interpretazioni Artistiche

16. La Bottega della Cintura

17. L'Armadio della Leda

18. LeCatematte

19. Mani in coccio

20. Muba Gioielli

21. Ombrellificio Alfa

22. OroBio Gioielli

23. Peroni Firenze.

Padiglione Spadolini (piano attico) - agroalimentare

1. Antico Forno Santi (Biscottificio di Migliana)

2. Apicoltura Cristofori

3. Apicoltura Il Sentiero

4. Az. Agr. La BeeO Baita

5. Azienda Agricola CasaMatta

6. Birrificio Oltrarno

7. Caffe Mokalux

8. Cioccolata Rinascimentale

9. Criscenti Artigiani del Gusto

10. Fattoria Sila

11. Gabriele Rocchi Handmade in Firenze

12. La Corte dei Goliardi

13. La Sosta Specialty Coffee

14. Leo Buongusto

15. Podere Lemniscata

16. Poggio Regini

17. Salumificio di Casabona

18. Spirulina Becagli

19. Tanta Roba

20. Zafferano Rossopuro

La Corte dei sapori – Truck food e pop up restaurant

1. 50019 Quality Burger

2. Areperia

3. Birrificio I Due Mastri

4. Birrificio Lilium

5. Chiosco di Mare

6. Deliburger

7. I'Fagotto di' Chianti

8. I'Fiorentino

9. Il Cappelletto Matto

10. Roba da matti

Lavorazioni dal vivo

1. L'Olivo di Mastro Jack (25 e 26 aprile)

2. Leo Wood Art (25 e 26 aprile)

3. Jole sul prato (27 e 28 aprile)

4. Viola Foggi Gioielli (27 e 28 aprile)

5. Franco Merlini (25-28 aprile)

6. Woo Class (29 e 30 aprile)

7. Falsa squadra (29 aprile-1° maggio).

Fonte: Ufficio Stampa