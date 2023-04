Offerte di lavoro da Empoli a Vinci: ecco come candidarsi

Domani è il 25 aprile, festa della Liberazione, ma oggi è un giorno di lavoro ed è un giorno buono per trovare lavoro nell'area dell'Empolese Valdelsa e non solo.

Come ogni lunedì torna la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui, abbiamo superato i mille iscritti!

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore cartotecnico.

La risorsa si si occuperà principalmente di contabilità ordinaria (prima nota, movimenti bancari, ecc.), fatture di acquisto e vendita, liquidazione iva.

Requisiti laurea (anche triennale) in economia e preferibilmente esperienza( anche minima) nella mansione.

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativo-contabile-166851/it/

DOCENTE SALESFORCE

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore It.

Il docente si occuperà di soprassedere ad un corso della durata di 180 in cui si occuperà della spiegazione e dell'approfondimento in merito all'utilizzo di Salesforce.

Si ricerca una persona con ottima conoscenza di Salesforce, disponibile da subito e che abbia già in passato tenuto corsi e lezioni di approfondimento sulla materia.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/docente-salesforce-166554/it/

COMMERCIALE FRONT OFFICE SETTORE ENOLOGICO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore del Grafico/editoria.

La risorsa si occuperà della vendita delle etichette del settore vinicolo ed delle relative attività annesse.

L'attività di base (ricerca di mercato e sviluppo contatti) verrà svolta in ufficio presso nostra sede ma non si escludono periodi di trasferte e viaggi commerciali mediante mezzo aziendale.

Si prevede affiancamento sia tecnico che commerciale al fine di garantire autonomia nella gestione delle trattative.

Requisiti

Si richiede laurea in agraria (triennale e/o magistrale) e propensione ed interesse nel settore vinicolo e disponibilità a trasferte

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/commerciale-front-office-165737/it/

BACK OFFICE COMMERCIALE - LINGUA FRANCESE

Synergie, Agenzia per il Lavoro, filiale di Empoli, seleziona per azienda cliente.

La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche commerciali e della gestione di clienti stranieri.

Si occuperà inoltre dell'inserimento e dell'evasione degli ordini e della gestione del pre e post vendita. La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

- precedente esperienza nella mansione,

- ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta,

- ottimo piglio commerciale,

- ottime doti comunicative e spirito di iniziativa;

- volontà di inserirsi in un contesto dinamico e sfidante.

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/back-office-commerciale-lingua-francese-165977/it/

ADDETTO/A MONTAGGIO INFISSI

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico.

La risorsa si occuperà dell'installazione degli infissi e dei tendaggi da sole.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-montaggio-infissi-165684/it/

COMMERCIALE FRONT OFFICE

La risorsa si occuperà della vendita delle etichette del settore vinicolo e delle relative attività annesse.

L'attività di base (ricerca di mercato e sviluppo contatti) verrà svolta in ufficio presso nostra sede ma non si escludono periodi di trasferte e viaggi commerciali mediante mezzo aziendale.

Si prevede affiancamento sia tecnico che commerciale al fine di garantire autonomia nella gestione delle trattative.

Si richiede laurea in agraria (triennale e/o magistrale) e propensione ed interesse nel settore vinicolo e disponibilità a trasferte.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/commerciale-front-office-165737/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.