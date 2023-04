Pescatore trova il corpo di un uomo in un torrente nei boschi di Contea

Un pescatore ha trovato il corpo di un uomo in un torrente nei boschi di Contea, tra i comuni di Arezzo e Anghiari, nel tardo pomeriggio. Non è escluso che si tratti di un anziano scomparso da una settimana, per il quale la famiglia aveva lanciato un appello diffondendo foto e informazioni. I vigili del fuoco e i volontari che già da una settimana erano impegnati nelle sue ricerche sono giunti sul posto. L'uomo era uscito di casa, alla periferia di Arezzo, per raccogliere asparagi e non era più tornato.