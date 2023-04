Prato si conferma capitale italiana del turismo industriale

Prato mette tutti d’accordo: è, con merito, la capitale italiana del turismo industriale. La quattro giorni di eventi nel cartellone del TIPO Festival, appena conclusasi, ha certificato come il più grande distretto tessile d’Europa sia all’avanguardia dal punto di vista dell’offerta di turismo industriale, forte delle buone pratiche che ha inaugurato e che ha messo a sistema. Se n’è parlato, ad esempio, in occasione degli incontri in programma durante il festival, dove si è messo l’accento sulla qualità e sulla varietà del patrimonio di turismo industriale: dalla partecipazione della Regione Toscana (presente con l’assessore al turismo Leonardo Marras), all’assemblea nazionale di ERIH Italia (European Route of Industrial Heritage), un’associazione che raccoglie i più prestigiosi siti e musei del patrimonio industriale in Europa. Ma soprattutto la capacità di tutti i soggetti in campo di mettersi in rete. In questo, Prato recita la parte del protagonista, tracciando il percorso che anche altri distretti industriali italiani da recuperare o recuperati sono orientati a seguire.

Ma TIPO va oltre il “modello Prato”, il festival e gli itinerari, che ormai da due stagioni offrono al pubblico la possibilità di entrare nel cuore della storia del tessile pratese. TIPO, infatti, è tutto l’anno. Grazie anche all’app ufficiale – presentata in occasione del festival e creata da SPACE –, il turismo dedicato al patrimonio industriale pratese è godibile e fruibile in tutte le stagioni, vivendolo in autonomia e in perfetta integrazione con il turismo inteso in maniera più classica: il patrimonio storico, culturale, artistico, naturale, culinario.

Tramite l’app, è possibile organizzare il proprio tour attraverso itinerari tematici:

Musei e poli culturali

Itinerario lungo il fiume Bisenzio

Patrimonio Industriale

Aziende attive

Mentre i punti di interesse sono:

Gualchiera di Coiano

Cavalciotto

ex Lanificio Figli di Michelangelo Calamai

ex Affortunati - Beste Hub

ex Cimatoria Campolmi- Museo del tessuto e Biblioteca Lazzerini

ex Lanificio Lucchesi – Marco Lucchesi srl

ex Fabbricone – Teatro Fabbricone e Lanificio Balli

Manifatture Digitali Cinema Prato

ex Mulino degli Abatoni

Per effettuare il download dell’app ufficiale di TIPO Prato:

per iOS: https://apps.apple.com/us/app/tipo/id6447291028

per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.spacespa.prato.tipo&gl=IT&pli=1

Gabriele Bosi, assessore al turismo del Comune di Prato: “TIPO Festival è stato un momento fondamentale del percorso inaugurato lo scorso anno: abbiamo avuto la conferma che Prato è davvero la capitale italiana del turismo industriale. Le esperienze che abbiamo ospitato in questi giorni guardano a Prato come un modello da seguire. Il nostro compito è favorire la rete tra queste esperienze e i soggetti pubblici e privati che concorrono alla buona riuscita dei tanti progetti che ci sono e che ci saranno. Il prossimo anno, TIPO crescerà ulteriormente e dovremo essere all’altezza della sfida che la valorizzazione del nostro patrimonio industriale ci presenta. Importante sarà la promozione del turismo industriale fruibile tutto l’anno: l’app ufficiale sarà, ad esempio, uno strumento fondamentale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita dell’evento: siamo consapevoli che abbiamo ancora molto da fare, ma la strada è stata ormai tracciata”.

TIPO Festival

Quattro giorni tra fabbriche ritrovate, spettacoli, mostre, itinerari guidati in luoghi solitamente non aperti al pubblico e giochi per i bambini, per conoscere da vicino il patrimonio industriale del più grande distretto tessile d’Europa, quello di Prato. Per immergersi nella storia e nella contemporaneità delle manifatture e conoscere da vicino i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. Dal 20 al 23 aprile 2023 a Prato arriva la prima edizione di TIPO Festival (Turismo Industriale Prato Festival). TIPO Festival fa parte del progetto TIPO - Turismo industriale Prato, nato nel 2021 per valorizzare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell’eccellenza tessile pratese. Il progetto TIPO è promosso da Comune di Prato, Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione CDSE Centro di Documentazione Storico Etnografica; in collaborazione con i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano, Vernio, e con Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, ACTE (Associazione Comunità Tessili Europee), Toscana Promozione - Visit Tuscany, Prato Turismo. Partner organizzativo: Cap Viaggi. TIPO Festival è organizzato anche in collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Pianificatori della Provincia di Prato; AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale; ERIH - European route of industrial heritage.

Fonte: Ufficio Stampa