Prendono reddito di cittadinanza indebitamente, 10 denunce

I carabinieri di Pisa, in collaborazione con i colleghi del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 10 persone, per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza. Nello specifico, è stato loro contestato di aver posto in essere condotte finalizzate a ottenere il rdc, omettendo di comunicare “il salario conseguito a seguito dell’occupazione lavorativa intervenuta”. L’ammontare dell’importo indebitamente percepito è di oltre oltre 35mila euro.